Большой театр продаёт билеты на одну из самых известных постановок за 50 млн рублей

В Telegram-канале "Беспощадный пиарщик" появилась информация о том, что Большой театр предлагает билеты на балет "Щелкунчик" по цене 50 миллионов рублей для крупных корпоративных клиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by MorePix, CC BY-SA 4.0

В сообщении уточняется, что для массового зрителя билетов не будет. Авторы канала обращают внимание на то, что публичная продажа билетов на спектакли Большого театра неожиданно прекращается 11 декабря. Вероятно, последующие дни до Нового года будут посвящены показу "Щелкунчика" для корпоративных клиентов.

"А это не менее 20 спектаклей. Таким образом, театр рассчитывает заработать около 1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В ноябре народный артист РФ Николай Цискаридзе выразил мнение, что стоимость билетов на театральные постановки стала заоблачной и недоступной для многих россиян. Он также отметил парадоксальность роста цен при пустующих залах.

Ранее сообщалось, что Лолиту могут принудительно доставить в суд по делу об убийстве Игоря Талькова.

Уточнения

Государственный академический Большой театр России (также — Большой театр России или просто Большой театр) — один из крупнейших и старейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.





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