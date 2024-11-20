Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами

Поющая ведущая Ольга Бузова рассказала о своей влюблённости в блогера Олега Майами.
Ольга Бузова заверила, что всегда предпочитает говорить правду. Она отметила, что так проще, потому что ты никогда не забудешь, что именно сказал.
Звезда "Дома-2" подчеркнула, что восхищена творчеством Олега Майами и кайфует от того, что он делает на сцене.
Она подчеркнула, что ей не приходится изображать влюблённость в партнёра, когда они снимаются в клипе.
"Когда мы смотрим друг на друга влюблёнными глазами — это по-настоящему! Я влюблена в Олега…", — объяснила Ольга в эфире Love Radio.
В ответ Майами поцеловал Бузову.
Ранее Олег Майами процитировал Библию в обнимку с Ольгой Бузовой. Он призвал бросить в них камень тех, кто без греха.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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