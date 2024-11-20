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Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами

0:52
Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова рассказала о своей влюблённости в блогера Олега Майами.

Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Фото: https://www.instagram.com/miamioleg_official by Инстаграм Олега Майами is licensed under public doman

Ольга Бузова заверила, что всегда предпочитает говорить правду. Она отметила, что так проще, потому что ты никогда не забудешь, что именно сказал.

Звезда "Дома-2" подчеркнула, что восхищена творчеством Олега Майами и кайфует от того, что он делает на сцене.

Она подчеркнула, что ей не приходится изображать влюблённость в партнёра, когда они снимаются в клипе.

"Когда мы смотрим друг на друга влюблёнными глазами — это по-настоящему! Я влюблена в Олега…", — объяснила Ольга в эфире Love Radio.

В ответ Майами поцеловал Бузову. 

Ранее Олег Майами процитировал Библию в обнимку с Ольгой Бузовой. Он призвал бросить в них камень тех, кто без греха.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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