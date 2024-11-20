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Лолиту могут в принудительном порядке доставить в суд по делу об убийстве Талькова

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская и артист Богдан Титомир не пришли на судебное заседание по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова, которое должно было состояться 20 ноября, как сообщает "Комсомольская правда".

Лолиту могут в принудительном порядке доставить в суд по делу об убийстве Талькова
Фото: freepik.com

Заседание перенесли на 4 декабря. Возможно, исполнительницу принудительно доставят в зал суда или ей выпишут штраф за неявку.

Ранее Наташа Королёва дала свидетельские показания по делу о расследовании трагедии, произошедшей в 1991 году. Она рассказала, что её выступление было прервано из-за выстрелов, хотя сама она их не слышала.

Подруга матери Игоря Талькова Ирина Красильникова призналась, что с нетерпением ждёт показаний певицы Азизы. По её словам, Азиза постоянно путалась в своих словах.

Также недавно стало известно о возможном гонораре новой группы SEREBRO.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, киноактёр и писатель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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