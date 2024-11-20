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Раскрыт гонорар обновлённого состава группы SEREBRO

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что гонорар обновлённого состава группы SEREBRO будет ниже, чем у многих отечественных артистов. По его мнению, новые участницы смогут зарабатывать около миллиона или полутора миллионов рублей за выступление, как сообщает издание "Страсти".

Раскрыт гонорар обновлённого состава группы SEREBRO
Фото: Фото: freepik. com/freepik (License: Free)

Максим Фадеев, продюсер группы, анонсировал выход первой песни коллектива 29 ноября. Сергей Дворцов считает, что у исполнительниц есть все шансы на успех.

"Почему бы и нет, если они проявят себя хорошо и покажут себя с лучшей стороны. Все девочки красивы, как на подбор", — отметил он.

О перезапуске проекта стало известно в мае. Тогда Максим Фадеев опубликовал фотографию с тремя девушками, которые стояли спиной к объективу.

Ранее жена Бари Алибасова поделилась своими мыслями о том, как продюсер относится к Владимиру Лёвкину.

Уточнения

Serebro («Серебро», стилизуется как SEREBRO) — российская женская поп-группа, существовавшая с 2006 по 2019 и с 2024 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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