Раскрыт гонорар обновлённого состава группы SEREBRO

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что гонорар обновлённого состава группы SEREBRO будет ниже, чем у многих отечественных артистов. По его мнению, новые участницы смогут зарабатывать около миллиона или полутора миллионов рублей за выступление, как сообщает издание "Страсти".
Максим Фадеев, продюсер группы, анонсировал выход первой песни коллектива 29 ноября. Сергей Дворцов считает, что у исполнительниц есть все шансы на успех.
"Почему бы и нет, если они проявят себя хорошо и покажут себя с лучшей стороны. Все девочки красивы, как на подбор", — отметил он.
О перезапуске проекта стало известно в мае. Тогда Максим Фадеев опубликовал фотографию с тремя девушками, которые стояли спиной к объективу.
Ранее жена Бари Алибасова поделилась своими мыслями о том, как продюсер относится к Владимиру Лёвкину.
Serebro («Серебро», стилизуется как SEREBRO) — российская женская поп-группа, существовавшая с 2006 по 2019 и с 2024 года.
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