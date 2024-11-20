После побега дочери Любовь Успенская добавила её в свой райдер

Любовь Успенская включила свою дочь Татьяну Плаксину в свой концертный райдер после скандального побега девушки в Израиль.

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал Mash, Любовь Успенская пополнила пункты своего райдера. Требования певицы к организаторам её выступлений усложнились из-за того, что королева русского шансона намерена брать Плаксину на все свои концерты.

В условиях певицы и её дочери предусмотрены такие пункты, как билеты в бизнес-класс, оплата госпошлины за перевозку животных, траты по уходу за собакой за время перемещения, президентский люкс в гостинице и питание "Всё включено" ультра класса.

В случае невыполнения требований, звезда оставляет за собой право отказаться от выступления.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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