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Жена Бари Алибасова раскрыла отношение продюсера к покойному Владимиру Лёвкину

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Елена, супруга продюсера Бари Алибасова, поделилась своими мыслями о помощи, которую он оказывал певцу Владимиру Лёвкину, покинувшему группу "На-На".

Жена Бари Алибасова раскрыла отношение продюсера к покойному Владимиру Лёвкину
Фото: vk.com by Бари Алибасов, CC BY-SA 4.0

В интервью с "АиФ" Елена с горечью заметила, что ей больно видеть публикации о том, что продюсер якобы отказался от Лёвкина и не помогал ему.

"Никто не говорит, что Бари не помогал Володе. Например, он купил ему квартиру. Просто он никогда не рассказывал об этом", — подчеркнула она.

Елена подчеркнула, что Алибасов всегда интересовался жизнью всех участников коллектива и радовался их успехам. Он даже иногда просит почитать в интернете, как обстоят дела у музыкантов. По её словам, продюсер особенно радовался за Владимира, который готовился к сольному концерту.

После известия о смерти Владимира Лёвкина Бари Алибасову пришлось вызывать скорую помощь.

Ранее Алёна Кравец удивила всех своим выступлением на церемонии прощания со Светланой Светличной, заставив всех краснеть.

Уточнения

Ба́ри (Бауыржан) Кари́мович Алиба́сов (каз. Бауыржан Кәрімұлы Әлібасов, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский казахский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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