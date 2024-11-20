Молодая жена Петросяна рассказала, каким должен быть театр

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, какими преимуществами должен обладать театр.
Заядлая театралка Татьяна Брухунова рассказала, что такое, по её мнению, живой театр.
"Театр жив там, где есть место эксперименту, шалости и легкой придурковатости. Имею глубокое убеждение на сей счёт", — поделилась Татьяна с подписчиками в "Инстаграме"*.
Ранее жена Петросяна раскритиковала иммерсивный спектакль, который она не смогла досмотреть, покинув зрительный зал на 40-й минуте.
Её возмутило поведение актрисы, которая выхватила у неё брендовую сумму, Не понравились Татьяне и испачканные губной помадой маски, которые раздавали зрителям.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.