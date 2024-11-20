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Молодая жена Петросяна рассказала, каким должен быть театр

0:54
Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, какими преимуществами должен обладать театр.

Молодая жена Петросяна рассказала, каким должен быть театр
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Заядлая театралка Татьяна Брухунова рассказала, что такое, по её мнению, живой театр.

"Театр жив там, где есть место эксперименту, шалости и легкой придурковатости. Имею глубокое убеждение на сей счёт", — поделилась Татьяна с подписчиками в "Инстаграме"*.

Ранее жена Петросяна раскритиковала иммерсивный спектакль, который она не смогла досмотреть, покинув зрительный зал на 40-й минуте.

Её возмутило поведение актрисы, которая выхватила у неё брендовую сумму, Не понравились Татьяне и испачканные губной помадой маски, которые раздавали зрителям.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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