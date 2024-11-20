Оксана Самойлова показала очаровательного сына Давида в день рождения мальчика

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова трогательно поздравила сына Давида, которому исполнилось 5 лет.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с очаровательным голубоглазым сыном Давидом от рэпера Джигана.

Она отметила, что её наследник уже совсем взрослый, а пять лет пролетели как одно мгновение.

"Так хочется остановить время, так хочется чтобы Давидка подольше оставался этим милым малышом, мамочки цените каждый день", — написала под фото с сыном блогер.

Самойлова посоветовала женщинам наслаждаться каждым мигом в компании своих детей, так как они быстро растут.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Денис Владимирович Смайлики (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.



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