Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оксана Самойлова показала очаровательного сына Давида в день рождения мальчика
Тренер Ленинградца Евсеев провел первую тренировку после нападения
Аналитики рассказали, почему россияне заинтересованы в покупке новостроек
Как правильно подготовить автомобиль к зимним условиям
Ваши руки будут благодарны: зимние лайфхаки для красоты кожи
Что потянет ваш бюджет? Сколько можно взять в кредит при зарплате 50, 70 и 90 тысяч рублей
Как правильно подготовиться к ремонту квартиры
Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны
Каждый пятый россиянин недоволен своей машиной: что мешает автовладельцам

Анна Семенович приказала своему жениху молчать и улыбаться на светском мероприятии

0:46
Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович дала ценные наставления возлюбленному, с которым она впервые вышла в свет.

Анна Семенович приказала своему жениху молчать и улыбаться на светском мероприятии
Фото: https://vk.com/official_semenovich by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman

Анна Семенович впервые появилась на светском мероприятии с женихом Денисом Шреером. Они вместе посетили премию "Звёзды хайпа".

Экс-солистка группы "Блестящие" объяснила бойфренду, как ему следует себя вести перед журналистами и гостями праздника.

"Говорю ему — молчи и улыбайся. Я всё сделаю сама", — заявила певица.

В 2025 году влюблённые планируют сыграть свадьбу, однако Семенович не рассказывала, что получила предложение руки и сердца.

Ранее Анна Семенович рассказала, как ей удалось отрастить шикарные волосы.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Авто
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом Аудио 
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Авто
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем Аудио 
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Авто
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Азербайджан подал в МУС третий иск против Армении. Оправдывается хорошая русская пословица Любовь Степушова Исследования подтвердили жуткое влияние свистков смерти на мозг Игорь Буккер Сводка с фронта: у ВСУ ещё есть 50 ракет ATACMS, массированный налёт БПЛА на Москву не удался Дмитрий Плотников
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Кадыров сообщил ликвидации диверсанта из США в Брянской области
Почему не стоит худеть перед Новым годом
Алёна Кравец заставила всех краснеть на прощании с актрисой Светланой Светличной
Как подготовить машину к зиме: список необходимого оборудования
HC-синтетика или PAO: как выбрать лучшее моторное масло
Как спичечный коробок может заменить кухонные весы
Почему пневмония опаснее для пожилых пациентов
Кристина Орбакайте появится на новогоднем концерте на российском ТВ
Раскрываем секреты экономии на жильё во время поездок
Как крупные петли и вязание вернулись в модные коллекции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.