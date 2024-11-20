Анна Семенович приказала своему жениху молчать и улыбаться на светском мероприятии

Певица Анна Семенович дала ценные наставления возлюбленному, с которым она впервые вышла в свет.
Анна Семенович впервые появилась на светском мероприятии с женихом Денисом Шреером. Они вместе посетили премию "Звёзды хайпа".
Экс-солистка группы "Блестящие" объяснила бойфренду, как ему следует себя вести перед журналистами и гостями праздника.
"Говорю ему — молчи и улыбайся. Я всё сделаю сама", — заявила певица.
В 2025 году влюблённые планируют сыграть свадьбу, однако Семенович не рассказывала, что получила предложение руки и сердца.
Ранее Анна Семенович рассказала, как ей удалось отрастить шикарные волосы.
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).
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