Алёна Кравец заставила всех краснеть на прощании с актрисой Светланой Светличной

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Модель и светская львица Алёна Кравец, выступая на церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной, провела неожиданное сравнение с покойной, заставив всех присутствующих в зале покраснеть. Об этом пишет "МК".

Фото: commons.wikimedia.org/ by Timur Mamedrzaev, CC BY-SA 3.0

Во время траурной речи певица почему-то вспомнила, как её сравнивали со Светланой Светличной.

"Про ярких и красивых женщин всегда много сплетен. Меня сравнивали с ней", — сказала Кравец, вспоминая сцену из "Бриллиантовой руки", в которой играла Светличная.

Кроме того, она заявила, что заслуженная артистка РСФСР якобы благословила её на творческую деятельность. Журналисты отмечают, что в этот момент все собравшиеся в зале начали перешёптываться.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте появится на российском телевидении в новогоднюю ночь.

Уточнения

Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).



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