Кристина Орбакайте появится на новогоднем концерте на российском ТВ

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Певица Кристина Орбакайте станет участницей новогоднего концерта, который будет транслироваться по российскому телевидению. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain

По его словам, исполнительница выйдет на сцену в новогоднюю ночь на Первом канале. При этом Бородин не исключил, что информация об отказе Орбакайте приезжать в Россию на Новый год может быть ложной.

"Только что стало известно, что дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте примет участие в новогоднем концерте на Первом канале. <…> Видимо, хотят создать эффект неожиданности от появления Орбакайте в новогоднюю ночь на телевидении", — заявил Бородин.

Кристина Орбакайте не выступала на родине с тех пор, как её концерты были отменены.

Ранее Лика Стар поделилась, почему решила вернуться в Россию.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





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