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Певица Лика Стар раскрыла, почему решила вернуться в Россию после начала СВО

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Лика Стар рассказала, что в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, она вернулась в Россию по велению сердца.

Певица Лика Стар раскрыла, почему решила вернуться в Россию после начала СВО
Фото: instagram.com by личный аккаунт Лики Стар в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью изданию "Леди.Mail.ru" она поделилась, что не могла оставаться в Италии в столь трудный для родной страны период. Ей хотелось поддержать соотечественников. Однако, вернувшись, она оказалась совершенно не готовой к реальности, поэтому первые полгода спала на диване в гостиной у одной из подруг.

"Сегодня я ни о чём не жалею. И даже горжусь своим поступком: уверена, что всё сделала правильно. Эта ситуация с СВО помогла мне понять, насколько сильно я люблю свою страну и свою родину", — подчеркнула артистка.

Певица Лика Стар провела на итальянском острове Сардиния более 20 лет. В Италии у неё родились трое детей, которые сейчас живут вместе с отцом, бизнесменом Анджело Сеччи. В апреле 2024 года артистка подчеркнула, что состоит в браке с мужчиной, а за клевету будет судиться со СМИ.

Ранее Александр Панкратов-Чёрный рассказал о прозвище, которое он придумал для Светланы Светличной.

Уточнения

Ли́ка Ста́р (настоящее имя — Ли́ка Оле́говна Па́влова; род. 3 сентября 1972, Вильнюс, Литовская ССР, СССР) — советская и российская рэп-исполнительница, певица, диск-жокей, музыкальный продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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