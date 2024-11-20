Певица Лика Стар раскрыла, почему решила вернуться в Россию после начала СВО

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Лика Стар рассказала, что в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, она вернулась в Россию по велению сердца.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Лики Стар в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью изданию "Леди.Mail.ru" она поделилась, что не могла оставаться в Италии в столь трудный для родной страны период. Ей хотелось поддержать соотечественников. Однако, вернувшись, она оказалась совершенно не готовой к реальности, поэтому первые полгода спала на диване в гостиной у одной из подруг.

"Сегодня я ни о чём не жалею. И даже горжусь своим поступком: уверена, что всё сделала правильно. Эта ситуация с СВО помогла мне понять, насколько сильно я люблю свою страну и свою родину", — подчеркнула артистка.

Певица Лика Стар провела на итальянском острове Сардиния более 20 лет. В Италии у неё родились трое детей, которые сейчас живут вместе с отцом, бизнесменом Анджело Сеччи. В апреле 2024 года артистка подчеркнула, что состоит в браке с мужчиной, а за клевету будет судиться со СМИ.

Ранее Александр Панкратов-Чёрный рассказал о прозвище, которое он придумал для Светланы Светличной.

Уточнения

Ли́ка Ста́р (настоящее имя — Ли́ка Оле́говна Па́влова; род. 3 сентября 1972, Вильнюс, Литовская ССР, СССР) — советская и российская рэп-исполнительница, певица, диск-жокей, музыкальный продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.