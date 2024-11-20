Молодая невеста Григорий Лепса познакомилась со старшей дочерью артиста: годится ей в дочери

Друзья Григория Лепса сообщили, что молодая возлюбленная народного артиста Российской Федерации встретилась с его старшей дочерью Ингой.
Как пишет "Комсомольская правда", несмотря на разницу в возрасте, девушка и 39-летняя Инга смогли найти общий язык. Отмечается, что Инга годится в матери своей новой знакомой.
Младшие дети Григория Лепса с невестой артиста пока не знакомы, хотя он сам открыто говорит о своём намерении жениться на ней. По словам источников, наследники поддерживают свою мать, которая провела лучшие годы в браке с музыкантом.
Григорий Лепс был женат дважды. От первого брака со Светланой Дубинской у него в 1984 году родилась дочь Инга. Второй супругой артиста стала танцовщица Анна Шаплыкова, с которой они развелись в 2021 году после 20 лет совместной жизни. У бывших супругов трое общих детей: 22-летняя Ева, 17-летняя Николь и 14-летний Иван.
Музыкант неоднократно заявлял о своей мечте иметь ещё детей, как минимум троих, и надеется, что их ему подарит Аврора Киба.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.
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