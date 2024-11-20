Прохор Шаляпин появился на прощании со Светланой Светличной и высказался о перерождении

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Певец Прохор Шаляпин выразил уверенность в том, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, покинувшая этот мир 16 ноября на 85-м году жизни, сейчас находится на небесах.

Артист одним из первых прибыл в Дом кино, чтобы проститься с актрисой. В беседе с THE VOICE он отметил, что не собирается давать интервью, подчеркнув, что в такой ситуации это неуместно.

"Мы были лично знакомы, я дружил с ней. Давайте помянем новопреставленную Светлану Афанасьевну. Я считаю, что мы перерождаемся, и она сейчас на небесах", — кратко заявил исполнитель.

После известия о кончине актрисы Прохор Шаляпин говорил, что она могла бы прожить ещё десять лет, но не справилась с тяжёлой болезнью.

Светлана Светличная попросила своих близких — сына и внучку — не кремировать её, а похоронить. Известно, что она обрела вечный покой на Троекуровском кладбище, на актёрской аллее.

Уточнения

Светла́на Афана́сьевна Светли́чная (15 мая 1940, Ленинакан — 16 ноября 2024, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1974).



Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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