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Дмитрий Маликов заговорил о кризисе в браке

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Дмитрий Маликов в разговоре с Романом Костомаровым для проекта "По душам" поделился с ним своими переживаниями о браке. Он рассказал, что за время их отношений с супругой Еленой Изаксон они пережили несколько кризисов. Однажды они даже не общались несколько недель.

Дмитрий Маликов отметил, что в следующем году они с Еленой будут отмечать серебряную свадьбу. Однако даже в такой крепкой паре, как их, бывают разногласия. Тем не менее, певец убежден, что кризисы только укрепляют брак.

"Как-то мы не общались несколько недель. Нужно быть снисходительными и понимать, что у всех есть недостатки. Мы с женой Водолеи, поэтому, как мне кажется, очень отходчивы. Поругаться легко, а вот восстановить отношения сложнее", — поделился своими мыслями артист.

По его словам, они с женой всегда разговаривают, а не копят обиды. Самое важное — понимать, что тебе хорошо рядом с этим человеком.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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