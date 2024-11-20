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Звезда популярного телесериала на ТНТ рассказал, почему больше не появляется в кино

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес
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Вадим Демчог, известный зрителям по роли доктора Купитмана в сериале "Интерны", рассказал, почему он перестал сниматься в кино. Он признался, что участие в проектах его больше не привлекает.

В интервью "Газете.ru" он объяснил, что сейчас его профессиональный интерес сосредоточен на работе в театре и тренингах.

"Мне неинтересно заниматься кино и съемками в данный момент. Меня полностью захватила тема нашего командного театрального исследования и тренингов", — сказал артист.

Несмотря на это, Вадим Демчог продолжает появляться на телевидении. Он остаётся ведущим проекта "Выживалити" на телеканале "Пятница!". По его словам, ему комфортно в той роли, которая ему досталась, ведь его задача — искушать людей.

 

 

Уточнения

Вади́м Ви́кторович Демчо́г (урождённый Меньши́х; род. 13 марта 1963, Нарва) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, сценарист, педагог и писатель, создатель авторских проектов на радио, телевидении, в интернете и в театре. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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