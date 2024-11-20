78-летняя певица Шер сделала неожиданное признание о потере девственности

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

В своих мемуарах певица Шер призналась, что потеряла девственность в возрасте 14 лет. По её словам, в тот момент она была полна желания отомстить своему бывшему парню.

В книге "Шер: Мемуары, часть первая" она рассказала о том, как, будучи подростком, встречалась с итальянским старшеклассником. Однако, когда он опозорил её перед своими друзьями, будущая мировая звезда решила "одолжить ему свою девственность".

"Однажды, когда его приятели предложили сходить в клуб Bob's Big Boy, он сказал: "Ладно, я возьму Шер". Они засмеялись и спросили: "Ты собираешься взять этого ребёнка?", и он бросил меня. Мне было так больно, когда он это сделал, что я решила заняться с ним сексом в отместку", — поделилась своими воспоминаниями исполнительница.

Шер отметила, что никогда не хотела этого, но была слишком зла.

В этой же книге артистка призналась, что делала аборт, а её муж, который был старше на 11 лет, пытался её убить.

Уточнения

Шер (англ. Cher), имя при рождении — Ше́рилин Саркися́н (англ. Cherilyn Sarkisian, арм. Շեռլին Սարգսյան; род. 20 мая 1946, Эль-Сентро, Калифорния, США) — американская певица армянского происхождения, актриса, кинорежиссёр, музыкальный продюсер и автор песен, широко называемая представителями медиа «Богиней поп-музыки» и описываемая как воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины.





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