Бриллианты Полины Гагариной назвали подделкой: реакция артистки

Певица Полина Гагарина выразила недовольство, когда её бриллианты были названы подделкой. Как сообщает StarHit, артистка подчеркнула, что всегда носит только настоящие драгоценности.
На съёмках программы "ШБ-шоу" Полина появилась в алом платье и колье с бриллиантами, а также с серьгами и кольцом. Продюсер проекта Георгий Иващенко с помощью специального прибора определил, что бриллианты на певице ненастоящие. Это заявление вызвало у Полины возмущение, и она отметила, что носит дорогостоящие ювелирные украшения бренда Mercury.
"Какая подделка?! Не тыкай, пожалуйста, своей палочкой, мне жалко — вдруг ты поцарапаешь!" — посетовала артистка.
Полина Гагарина считается одной из самых нескандальных персон в российском шоу-бизнесе. Она редко говорит о своей личной жизни, предпочитая делиться творческими успехами. Недавно стало известно, что наставница шоу "Голос" решила убрать из своего райдера коньяк и виски из-за скандала с певицей Глюкозой (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова).
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.
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