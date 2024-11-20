Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бриллианты Полины Гагариной назвали подделкой: реакция артистки

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина выразила недовольство, когда её бриллианты были названы подделкой. Как сообщает StarHit, артистка подчеркнула, что всегда носит только настоящие драгоценности.

На съёмках программы "ШБ-шоу" Полина появилась в алом платье и колье с бриллиантами, а также с серьгами и кольцом. Продюсер проекта Георгий Иващенко с помощью специального прибора определил, что бриллианты на певице ненастоящие. Это заявление вызвало у Полины возмущение, и она отметила, что носит дорогостоящие ювелирные украшения бренда Mercury.

"Какая подделка?! Не тыкай, пожалуйста, своей палочкой, мне жалко — вдруг ты поцарапаешь!" — посетовала артистка.

Полина Гагарина считается одной из самых нескандальных персон в российском шоу-бизнесе. Она редко говорит о своей личной жизни, предпочитая делиться творческими успехами. Недавно стало известно, что наставница шоу "Голос" решила убрать из своего райдера коньяк и виски из-за скандала с певицей Глюкозой (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова).

 

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Актриса Флоренс Пью была вынуждена заморозить яйцеклетки из-за опасного диагноза
Названы повседневные продукты, содержащие никотин
Хватит всем — запасы нефти в ХМАО обеспечат добычу на долгие годы
Традиционные новогодние блюда: как сделать их полезнее
Раскрыт гонорар Александра Реввы на новогодних корпоративах
Как правильно обработать рану кошки после укуса животного
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Листья томатов оказались съедобными
Идеальные икры. Ваш гайд по упражнениям
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев Праздник к нам приходит. Как в этом году выбрать заведение на новогодний корпоратив Дмитрий Плотников Азербайджан подал в МУС третий иск против Армении. Оправдывается хорошая русская пословица Любовь Степушова
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Сердечный приступ в 32 года: важные симптомы от свидетельницы
Поддерживаем здоровье тела: как часто нужно делать массаж
Лариса Гузеева раскрыла, в какую страну улетела: впервые за 65 лет
В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО
Преимущества использования бархатцев для улучшения почвы и компоста
Почему автокредиты теряют популярность у россиян
Почему рассада перца чахнет: основные ошибки
Владимир Путин отреагировал на смерть Светланы Светличной: что сказал президент
Аналитики: россиян не пугает рост цен на кофе
В Астрахани с 1 января 2025 года введут туристический налог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.