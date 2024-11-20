Бриллианты Полины Гагариной назвали подделкой: реакция артистки

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина выразила недовольство, когда её бриллианты были названы подделкой. Как сообщает StarHit, артистка подчеркнула, что всегда носит только настоящие драгоценности.

На съёмках программы "ШБ-шоу" Полина появилась в алом платье и колье с бриллиантами, а также с серьгами и кольцом. Продюсер проекта Георгий Иващенко с помощью специального прибора определил, что бриллианты на певице ненастоящие. Это заявление вызвало у Полины возмущение, и она отметила, что носит дорогостоящие ювелирные украшения бренда Mercury.

"Какая подделка?! Не тыкай, пожалуйста, своей палочкой, мне жалко — вдруг ты поцарапаешь!" — посетовала артистка.

Полина Гагарина считается одной из самых нескандальных персон в российском шоу-бизнесе. Она редко говорит о своей личной жизни, предпочитая делиться творческими успехами. Недавно стало известно, что наставница шоу "Голос" решила убрать из своего райдера коньяк и виски из-за скандала с певицей Глюкозой (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова).

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.



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