Москвичи выстроились в очередь, желая приобрести дорогостоящую квартиру Софии Ротару

В Москве наблюдается повышенный интерес к квартире, которую выставила на продажу украинская певица София Ротару. Как сообщает Life со ссылкой на SНОТ, ежедневно это жильё посещают по три человека.

Трёхкомнатная квартира, расположенная в центре столицы и имеющая площадь 122 квадратных метра, оценивается в 65 миллионов рублей. Стоит отметить, что за последний месяц её стоимость снизилась на 5 миллионов. Примечательно, что эти апартаменты были подарены Софии Ротару бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Бывший директор певицы Ольга Коняхина отметила, что не удивлена желанием Ротару продать квартиру, которая последние годы пустовала. Однако она считает, что найти покупателя на это жильё будет непросто.

После начала СВО певица окончательно покинула Россию, не публикует новости в социальных сетях и не даёт концертов. По слухам, она переехала в Италию, где приобрела небольшую виллу.

Уточнения

Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса.



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