Известный голливудский актёр раскрыл, что ему помогает в борьбе с болезнью Паркинсона

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Знаменитый американский актёр Майкл Джей Фокс, страдающий болезнью Паркинсона с 1991 года, поделился, что чёрный юмор и самоирония помогают ему преодолевать жизненные трудности и находить выход из сложных переговоров. Его слова цитирует издание PEOPLE.

На гала-вечере своего благотворительного фонда, который прошёл недавно, артист, сидя в инвалидном кресле, признался, что иногда ему бывает трудно сохранять чёрный юмор. Однако из-за своего тяжёлого заболевания он вынужден сохранять в себе мрачный юмор.

63-летний Фокс выразил надежду, что однажды учёные смогут найти лекарство от неизлечимой болезни.

Майклу Джей Фоксу, звезде фильма "Назад в будущее", диагностировали болезнь Паркинсона в возрасте 29 лет. С годами заболевание прогрессировало, но на протяжении всех этих лет актёру помогала его жена Трейси Поллан. Она же сопровождала его и на минувшем мероприятии. Вместе они воспитывают четверых детей.

Уточнения

Майкл Э́ндрю Фокс (англ. Michael Andrew Fox; родился 9 июня 1961 в Эдмонтоне, Канада), более известный как Майкл Джей Фокс (англ. Michael J. Fox) — канадо-американский актёр кино и телевидения, писатель, активист, кинопродюсер.



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