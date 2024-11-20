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Анна Семенович впервые вышла в свет с возлюбленным, за которого планирует выйти замуж

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анна Семенович, бывшая солистка группы "Блестящие", впервые появилась на светском мероприятии в компании своего возлюбленного Дениса Шреера. Она не скрывала своих чувств и намекнула на скорую свадьбу.

Пара охотно общалась с журналистами и не стеснялась отвечать на самые каверзные вопросы. Несмотря на то, что Денис всё ещё официально женат, он намекнул на скорую свадьбу с артисткой.

"Думаю, в следующем году всё сбудется", — с лёгкой смущённой улыбкой сказал Денис.

Анна Семенович подтвердила, что её избранник выберет идеальное кольцо, так как обладает прекрасным вкусом. Она также рассказала, что оказалась на премии совершенно случайно — её концерт отменился, и они с Денисом решили провести этот вечер вместе на мероприятии.

Летом исполнительница рассказала о своих отношениях с Денисом, подтвердив, что он всё ещё женат. По её словам, мужчина уже давно не живёт со своей семьёй, но бракоразводный процесс в Германии, где живут его жена и сын, занимает много времени.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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