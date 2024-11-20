Пожилая мать Владимира Лёвкина рассказала, как узнала о смерти сына: закричала как сумасшедшая

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Пожилая мать бывшего солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина, Раиса Ивановна, рассказала, что, узнав о смерти сына, она закричала, как сумасшедшая. Об этом пишет The VOICE.

Раиса Ивановна появилась на церемонии прощания с артистом в инвалидном кресле, которое вёз неизвестный мужчина. Рядом с ней находилась её внучка Виктория, старшая дочь Владимира Лёвкина от первого брака.

По словам Раисы Ивановны, о трагедии ей сообщила дочь Ирина.

"Она купила тортик, чтобы меня утешить. Всё ходила вокруг меня. Потом вдруг говорит: "Ты только не беспокойся, Вова умер". Я говорю: "Какой Вова"? — "Твой сын", — ответила Ирина. И я закричала, как сумасшедшая", — поделилась пенсионерка.

После того как певца предали земле, к его могиле подвезли маму. Со слезами на глазах она бросила на землю гвоздику. По её словам, она и подумать не могла, что ей придётся хоронить своего наследника.

Экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина похоронили 19 ноября на Троекуровском кладбище.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).



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