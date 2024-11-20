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После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

1:10
Шоу-бизнес

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Фото: Канал t.me/bugevuge001 by Скриншот видео канала t.me/bugevuge001, PDM

Суд постановил, что ребёнок будет жить с отцом, и, судя по всему, Тимофей даже не собирается возвращаться к матери. Агата Муцениеце с горечью говорила об этом в своём блоге после заседания.

Однако, в отличие от бывшего мужа, актриса не пытается казаться идеальным родителем и признала свои ошибки.

Прилучный продолжает публиковать фотографии с Тимофеем, демонстрируя его счастливую жизнь. Недавно Павел сообщил, что купил игровую приставку в машину, чтобы старший наследник не скучал в пробках. Также у отца и сына новые причёски: они вместе посетили салон, где Павел сделал снимок с сидящим в парикмахерском кресле Тимофеем.

"Серёзные люди", — подписал он фото.

Подписчики актёра выражают надежду, что ребёнок действительно счастлив в новой семье отца, а не стал жертвой родительских споров и стремления Павла показать себя лучше, чем он есть на самом деле.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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