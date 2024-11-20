Галлюцинации, истощение и капельницы: дочь Глюкозы рассказала о проблемах с психикой

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глюкоза и её семья едва оправились от скандала с концертом в Красноярске, как дочь певицы решила поделиться своими психологическими проблемами, которые едва не довели её до ручки.

Начинающая певица Лидия Чистякова призналась, что в подростковом возрасте у неё развилось расстройство пищевого поведения, и она тайно принимала слабительные и мочегонные препараты, злоупотребляла энергетическими напитками. Два года жёстких экспериментов с молодым организмом привели к истощению и галлюцинациям.

Только тогда она решила обсудить это с родителями, которые, как ни странно, видимо ничего не замечали. Отец взял проблему лечения дочери на себя, и самых страшных последствий удалось избежать.

Но Лидии всё равно приходится регулярно проходить через капельницы, так как существует угроза образования камней в почках. Сейчас она лечится, и подписчики искренне поддерживают её, желая скорейшего выздоровления.

Уточнения

Glukóza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





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