Скандальная супермодель Кара Делевинь избавилась от сгоревшего особняка в Лос-Анджелесе

Через шесть месяцев после пожара в особняке британская супермодель Кара Делевинь продала его за 4,6 миллиона долларов, сообщает New York Post.
Во время пожара Делевинь была в Лондоне, где играла на сцене Вест-Энда. Огонь уничтожил второй этаж и большинство комнат, включая световую инсталляцию художника Джеймса Таррела. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Делевинь приобрела этот дом в Лос-Анджелесе в 2019 году за 7 миллионов долларов, участок занимает полгектара. В поместье четыре спальни и шесть ванных комнат. Интерьер был выполнен в стиле Безумного Шляпника, модель называла его "кукольным домиком для взрослых". Дом скрыт от посторонних глаз деревьями, на заднем дворе сады и бассейн.
Сейчас супермодель, состоящая в списке "самых приглашаемых", живёт в Нью-Йорке в доме, который ранее принадлежал комику Джимми Фэллону.
Ка́ра Джо́селин Делеви́нь (род. 12 августа 1992, Хаммерсмит, Лондон, Англия, Великобритания) — британская супермодель и актриса.
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