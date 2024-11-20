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Скандальная супермодель Кара Делевинь избавилась от сгоревшего особняка в Лос-Анджелесе

1:05
Шоу-бизнес

Через шесть месяцев после пожара в особняке британская супермодель Кара Делевинь продала его за 4,6 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Скандальная супермодель Кара Делевинь избавилась от сгоревшего особняка в Лос-Анджелесе
Фото: YouTube канал Trance 247 by Скриншот видео YouTube канала Trance 247, PDM

Во время пожара Делевинь была в Лондоне, где играла на сцене Вест-Энда. Огонь уничтожил второй этаж и большинство комнат, включая световую инсталляцию художника Джеймса Таррела. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

Делевинь приобрела этот дом в Лос-Анджелесе в 2019 году за 7 миллионов долларов, участок занимает полгектара. В поместье четыре спальни и шесть ванных комнат. Интерьер был выполнен в стиле Безумного Шляпника, модель называла его "кукольным домиком для взрослых". Дом скрыт от посторонних глаз деревьями, на заднем дворе сады и бассейн.

Сейчас супермодель, состоящая в списке "самых приглашаемых", живёт в Нью-Йорке в доме, который ранее принадлежал комику Джимми Фэллону.

Уточнения

Ка́ра Джо́селин Делеви́нь (род. 12 августа 1992, Хаммерсмит, Лондон, Англия, Великобритания) — британская супермодель и актриса. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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