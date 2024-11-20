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Ольга Орлова рассказала о дорогих подарках мужа на праздники

Шоу-бизнес

Недавно Ольга Орлова отметила день рождения. Певице, экс-солистке "Блестящих" и ведущей "Дом-2" исполнилось 47 лет.

Ольга Орлова рассказала о дорогих подарках мужа на праздники
Фото: Канал t.me/olgaorlov1 by Скриншот канала t.me/olgaorlov1, PDM

Подписчики восхищаются не только телеведущей, но и её мужем-бизнесменом, но жалуются, что она редко показывает его в блоге. Они не могли не спросить, что он подарил любимой на день рождения. Ольга ответила сдержанно, не хвастаясь дорогими подарками.

"Самый популярный вопрос", — отметила она.

Оказалось, супруг предпочитает классику жанра: на все праздники дарит ювелирные украшения, но Ольга предпочитает не рекламировать щедрость мужа.

"Практически на все праздники муж дарит мне украшения или часы. Выставлять я это особо не люблю, поэтому показываю очень редко", — скромно сказала Ольга Орлова.

Уточнения

О́льга Орло́ва (при рождении Носова; род. 1977) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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