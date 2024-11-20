Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс рассказал, что накануне переписывался с Владимиром Лёвкиным.
Он познакомился с участником группы "На-на" в конце 90-х на светском мероприятии и признался, что тоже занимается творчеством, но поэтическим. Утром певец позвонил ему и попросил написать альбом, но проект так ине не был закончен. В программу вошла только песня "Дорога", но они продолжали общаться.
Мацкявичюс рассказал, что несколько дней назад переписывался с Владимиром Лёвкиным, певец даже прислал ему фотографию с концерта Александры Пахмутовой. Телеведущий знал о проблемах Владимира со здоровьем, но был уверен, что он справится с болезнью.
"Насколько я знаю, это манифестация его старой болезни — острый лейкоз, который неожиданно непонятно чем был спровоцирован. И наши друзья-врачи говорят, что в этой ситуации спасти его было невозможно", — пояснил телеведущий.
Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).
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