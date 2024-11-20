Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три причины, по которым людям после 50-ти стоит начать плавать
Почему опасно носить крупные и тяжёлые серьги?
Сковорода будет как новая, если её чистить от нагара одним простым способом
Эти микроавтомобили когда-то выпускали для начинающих водителей, 16-летних подростков Великобритании
Минэкономразвития остановило разработку закона о гостиничных тарифах
Долг АвтоВАЗа вырос до 100 млрд рублей — обсуждаются меры поддержки
Пышные сырники без муки обладают потрясающим апельсиновым вкусом и ароматом
Археологи нашли древнеримский клад из тысяч монет в Германии
Пытался меня поцеловать: Наталья Варлей рассказала о домогательствах Леонида Гайдая

Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс рассказал, что накануне переписывался с Владимиром Лёвкиным.

Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Фото: YouTube канал Владимир Лёвкин by Скриншот видео YouTube канала Владимир Лёвкин, PDM

Он познакомился с участником группы "На-на" в конце 90-х на светском мероприятии и признался, что тоже занимается творчеством, но поэтическим. Утром певец позвонил ему и попросил написать альбом, но проект так ине не был закончен. В программу вошла только песня "Дорога", но они продолжали общаться.

Мацкявичюс рассказал, что несколько дней назад переписывался с Владимиром Лёвкиным, певец даже прислал ему фотографию с концерта Александры Пахмутовой. Телеведущий знал о проблемах Владимира со здоровьем, но был уверен, что он справится с болезнью.

"Насколько я знаю, это манифестация его старой болезни — острый лейкоз, который неожиданно непонятно чем был спровоцирован. И наши друзья-врачи говорят, что в этой ситуации спасти его было невозможно", — пояснил телеведущий.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Авто
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим Аудио 
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Садоводство, цветоводство
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы Аудио 
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Последние материалы
Устаревшие интерьерные идеи, которые нужно срочно забыть
Ставка туристического налога в Суздале вырастет до 5% к 2029 году
Как избежать проблем с малиной: не бойтесь отказываться от золы
Почему стоит использовать сметану в домашних масках для увлажнения кожи?
Как питаться для женского здоровья: список лучших продуктов
Как проходят краш-тесты
Аллергии, сахар и язва: чем опасны цитрусовые, и кому их стоит исключить
Что нужно знать о подаче документов на визу в Японию
В США прокомментировали испытание Индией гиперзвуковой ракеты
При помощи какого упражнения можно справиться с болью в тазобедренных суставах, рассказал фитнес-тренер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.