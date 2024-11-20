Пытался меня поцеловать: Наталья Варлей рассказала о домогательствах Леонида Гайдая

Наталья Варлей, сыгравшая роль Нины в фильме "Кавказская пленница", рассказала о домогательствах Леонида Гайдая. По её словам, режиссёр пытался её поцеловать.
Актриса утверждает, что это произошло 30 мая, в день рождения Александра Демьяненко, с которым она снималась в комедии. Гайдай проводил её до номера, куда зашла и его жена Нина Гребешкова, которой сказали, что они просто болтают о фильме. После ухода Гребешковой, Гайдай полез к Варлей с поцелуями. В тот момент ему было 43, а ей всего 19.
“Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я его не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ”, — пишет она в своей книге.
Варлей уверена, что Гайдай наказал её за отказ, отдав озвучку "спортсменки, комсомолки и просто красавицы" Нины Надежде Румянцевой. Вдова режиссера, комментируя обвинения Варлей, сказала:
"Пусть пишет. Мне это неинтересно".
Ната́лья Влади́мировна Варле́й (р. 22 июня 1947 года, Констанца, Румыния) — советская и российская артистка цирка, киноактриса.
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