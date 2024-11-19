Андрей Разин пытался выкупить Владимира Лёвкина у Бари Алибасова за 2 млн долларов

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поделился историей о том, как пытался выкупить певца Владимира Лёвкина у своего коллеги Бари Алибасова за два миллиона долларов.

Фото: https://vk.com/vladimirlyovkin by ВК-аккаунт Владимира Лёвкина is licensed under public doman

Как пишет "МК", Разин впервые увидел Лёвкина в 1984 году, когда Бари Алибасов только начинал собирать группу "На-На". Тогда он искал "красивых, смазливых и талантливых ребят".

Разин сразу же связался с родителями Владимира Лёвкина и предложил ему огромные деньги за пять лет работы в "Ласковом мае". Однако сделка не состоялась.

"Владимир пришёл к Алибасову и сказал, что звонил Разин и хочет забрать его к себе. После этого Алибасов устроил страшнейший скандал, гонялся за мной по коридорам Останкино и даже пытался устроить драку. В итоге он убедил Володю не уходить и остаться в группе "На-На"", — рассказал продюсер.

Андрей Разин считает, что Владимир Лёвкин впоследствии очень жалел о своём решении, так как ему не давали возможности самостоятельно работать.

Ранее возлюбленная Славы Копейкина поделилась своими переживаниями о ревности в паре.

Уточнения

Андрей Александрович Ра́зин (род. 15 сентября 1963, Ставрополь) — российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, генеральный директор студии «Ласковый май», также является заместителем директора Ростовского филиала правовой академии Министерства Юстиции Российской Федерации.



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