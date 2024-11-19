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Возлюбленная Славы Копейкина рассказала, как относится к поклонницам артиста

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Яна Енжаева с лёгкостью приняла то, что у её возлюбленного, актёра Славы Копейкина, множество поклонниц.

Возлюбленная Славы Копейкина рассказала, как относится к поклонницам артиста
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Енжаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью для "Антенны-Телесемь" она отметила, что, как человек, связанный с киноиндустрией, понимает, что их личная жизнь неизбежно привлекает внимание со стороны.

"Ревную ли я? Нет, мне всё равно", — сказала Яна.

Она подчеркнула, что её не беспокоит, что пишут Копейкину, так как у них сложились свои особые отношения.

Слава Копейкин известен благодаря роли Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". В "Шоу Воли" он говорил, что не боится потерять своих фанаток, потому что нашёл настоящую любовь.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов находится в предынсультном состоянии.

Уточнения

«Сло́во пацана́ Кровь на асфа́льте» — российский криминальный сериал о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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