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Бари Алибасов находится в предынсультном состоянии на фоне смерти Владимира Лёвкина

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер и основатель группы "На-На" Бари Алибасов оказался в состоянии, близком к инсульту, после смерти бывшего участника коллектива Владимира Лёвкина. Его супруга сообщила об ухудшении самочувствия мужа в программе "Малахов".

Бари Алибасов находится в предынсультном состоянии на фоне смерти Владимира Лёвкина
Фото: vk.com by Бари Алибасов, CC BY-SA 4.0

В студии обсуждались творческие достижения Владимира Лёвкина, а также его конфликт с Бари Алибасовым и уход из группы. Многие были возмущены тем, что Алибасов не посетил похороны артиста.

"У их дома дежурит скорая помощь. У Бари (Алибасову, — прим. ред.) диагностировали предынсультное состояние. На фоне потрясения у него может произойти третий инфаркт. Бари смотрит эфир, и его жена опасается, что он может стать следующим", — сообщили в эфире программы.

Владимир Лёвкин ушел из жизни на 58-м году жизни после продолжительной борьбы с раком.

Ранее фониатр Лев Рудин сообщил, что может подать на Николая Баскова в суд.

Уточнения

Ба́ри (Бауыржан) Кари́мович Алиба́сов (каз. Бауыржан Кәрімұлы Әлібасов, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский казахский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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