Фониатр Рудин может подать в суд на обматерившего его в эфире Николая Баскова

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Фониатр Лев Рудин сообщил, что рассматривает возможность подать судебный иск против ведущего шоу "Ну-ка, все вместе" Николая Баскова.

Фото: rutube.ru by канал Critical Voice, PDM

В интервью "Абзацу" мужчина отметил, что пока не определился с окончательным решением конфликта, который произошёл в эфире.

"Возможно, мы с Николаем сможем прийти к соглашению и избежать судебных разбирательств", — предположил фониатр.

Лев Рудин подчеркнул, что до этого у него не было никаких разногласий с певцом. Однако в ходе эфира произошла неприятная ситуация. Сергей Лазарев, лидер сотни экспертов, перепрыгнул через несколько этажей, чтобы добраться до кнопки фониатра и сам нажать её, так как не согласился с мнением специалиста о выступлении Арпи Апкарян. В результате Лев Рудин покинул студию.

Басков был возмущён и использовал ненормативную лексику в адрес фониатра. Ему показалось, что Лев Рудин кричал на него. Однако фониатр утверждает, что не сделал ничего плохого ведущему, а лишь говорил чуть громче, чтобы его услышали.

Ранее стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.