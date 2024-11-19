Телеведущий Мацкявичюс высказался о смерти близкого друга Лёвкина: по словам врачей, шансов спасти не было

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В программе "МАЛАХОВ" известный телеведущий Эрнест Мацкявичюс поделился, что, по словам его знакомых врачей, спасти скончавшегося певца Владимира Лёвкина было невозможно.

Фото: https://vk.com/vladimirlyovkin by ВК-аккаунт Владимира Лёвкина is licensed under public doman

Мацкявичюс был близко знаком с артистом и знал о его проблемах со здоровьем, хотя Владимир предпочитал не говорить о плохом.

"Я был уверен, что он справится с болезнью. Мы были в курсе, что накануне ему стало плохо, потому что Маруся написала: "Ему плохо". Мы подозревали инфекцию, ведь сначала его увезли на Соколиную гору. Насколько мне известно, это была лишь новая вспышка его давней болезни — острого лейкоза, которая проявилась неожиданно и непонятно почему", — рассказал мужчина.

Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября на 58-м году. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Младшая дочь артиста не смогла сдержать слёз и призналась, что не попрощалась с отцом, так как надеялась увидеть его вновь.

Ранее Сергей Жуков и его жена впервые показали лицо младшего сына Эвана.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).



Эрне́ст Гедревич Мацкя́вичюс (лит. Ernestas Mackevičius; 25 ноября 1968, Вильнюс) — российский журналист и телеведущий.



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