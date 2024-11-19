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Певец Сергей Жуков и его жена перестали скрывать лицо младшего сына

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сергей Жуков, солист группы "Руки Вверх!", и его супруга Регина Бурд перестали скрывать лицо их младшего сына Эвана. В личном блоге певицы появились семейные фотографии с фотосессии, которую они устроили в честь дня рождения дочери.

Певец Сергей Жуков и его жена перестали скрывать лицо младшего сына
Фото: instagram.com by личный аккаунт Сергея Жукова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

18 ноября Нике исполнилось 16 лет — она стала первым общим ребёнком Сергея и Регины. Также у пары есть 14-летний Энджел и 10-летний Мирон. Младший сын появился на свет 7 декабря 2023 года.

Сергей познакомился с Региной Бурд, бывшей солисткой группы "Сливки", во время совместных гастролей в Ереване. По словам певца, девушка сразу привлекла его внимание своей скромностью. Тогда она отказалась от свидания с ним, не разрешила проводить её до дома и не оставила номер телефона. Однако Жуков смог расположить к себе будущую жену и добился первого поцелуя спустя 10 месяцев ухаживаний.

Регина Бурд признавалась, что не торопилась вступать в отношения с артистом, у которого уже был неудачный брак и ребёнок.

Ранее актриса София Каштанова поделилась неприятным секретом похудения.

 

 

 

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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