Лера Кудрявцева показала сложный тест для дочки Маши в детском саду

Телеведущая Лера Кудрявцева показала сложное тестирование, которое предлагают пройти детям в детском саду, куда ходит её дочка Маша.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале тест, предназначенный для воспитанников детского сада.
На картинке изображены символы сложной конфигурации.
"Короче, тест у Маши в саду. Достают картинку, мол запоминай, а теперь нарисуй по памяти. Попросила сфотографировать, теперь издеваюсь над знакомыми. Рисуйте и вы", — написала звезда ТВ под замысловатой картинкой.
Ранее Лера Кудрявцева купила автомобиль китайского производства для 6-летней дочери Маши.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.