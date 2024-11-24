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Лера Кудрявцева показала сложный тест для дочки Маши в детском саду

0:43
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева показала сложное тестирование, которое предлагают пройти детям в детском саду, куда ходит её дочка Маша.

Лера Кудрявцева показала сложный тест для дочки Маши в детском саду
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале тест, предназначенный для воспитанников детского сада.

На картинке изображены символы сложной конфигурации.

"Короче, тест у Маши в саду. Достают картинку, мол запоминай, а теперь нарисуй по памяти. Попросила сфотографировать, теперь издеваюсь над знакомыми. Рисуйте и вы", — написала звезда ТВ под замысловатой картинкой.

Ранее Лера Кудрявцева купила автомобиль китайского производства для 6-летней дочери Маши.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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