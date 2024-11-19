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Актриса София Каштанова похудела из-за перенесённого заболевания

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса София Каштанова, известная по сериалу "Полицейский с Рублёвки", поделилась, как ей удалось похудеть из-за проблем со щитовидной железой.

Актриса София Каштанова похудела из-за перенесённого заболевания
Фото: instagram.com by личный аккаунт Софьи Каштановой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью с "Леди.Mail.ru" она рассказала, что из-за проблем со здоровьем была вынуждена ограничить свой рацион и отказаться от многих продуктов, таких как свинина, кукуруза, сахар, фастфуд и глютен. Однако, несмотря на это, артистка не теряет веру в здоровую пищу. Она отметила, что иногда допускает срывы, но они не носят критического характера.

"Мне кажется, что самое важное — это разбираться в своём питании и понимать, какие продукты и чем могут быть вредны для организма. А также всегда думать о том, как можно улучшить своё здоровье", — поделилась Каштанова.

Недавно София Каштанова раскрыла личность своего мужа, которого долгое время скрывала. Им оказался бизнесмен Арташес Арутюнов, который не любит публичности и не ведёт социальные сети. У пары двое детей — пятилетний сын Джордж и трёхлетняя дочь Даниэль.

Ранее Ольга Орлова также поделилась своими мыслями о возможном воссоединении с группой "Блестящие".

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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