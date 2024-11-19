Актриса София Каштанова похудела из-за перенесённого заболевания

Актриса София Каштанова, известная по сериалу "Полицейский с Рублёвки", поделилась, как ей удалось похудеть из-за проблем со щитовидной железой.
В интервью с "Леди.Mail.ru" она рассказала, что из-за проблем со здоровьем была вынуждена ограничить свой рацион и отказаться от многих продуктов, таких как свинина, кукуруза, сахар, фастфуд и глютен. Однако, несмотря на это, артистка не теряет веру в здоровую пищу. Она отметила, что иногда допускает срывы, но они не носят критического характера.
"Мне кажется, что самое важное — это разбираться в своём питании и понимать, какие продукты и чем могут быть вредны для организма. А также всегда думать о том, как можно улучшить своё здоровье", — поделилась Каштанова.
Недавно София Каштанова раскрыла личность своего мужа, которого долгое время скрывала. Им оказался бизнесмен Арташес Арутюнов, который не любит публичности и не ведёт социальные сети. У пары двое детей — пятилетний сын Джордж и трёхлетняя дочь Даниэль.
Ранее Ольга Орлова также поделилась своими мыслями о возможном воссоединении с группой "Блестящие".
Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3).
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Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.