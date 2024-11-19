Актриса София Каштанова похудела из-за перенесённого заболевания

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса София Каштанова, известная по сериалу "Полицейский с Рублёвки", поделилась, как ей удалось похудеть из-за проблем со щитовидной железой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Софьи Каштановой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью с "Леди.Mail.ru" она рассказала, что из-за проблем со здоровьем была вынуждена ограничить свой рацион и отказаться от многих продуктов, таких как свинина, кукуруза, сахар, фастфуд и глютен. Однако, несмотря на это, артистка не теряет веру в здоровую пищу. Она отметила, что иногда допускает срывы, но они не носят критического характера.

"Мне кажется, что самое важное — это разбираться в своём питании и понимать, какие продукты и чем могут быть вредны для организма. А также всегда думать о том, как можно улучшить своё здоровье", — поделилась Каштанова.

Недавно София Каштанова раскрыла личность своего мужа, которого долгое время скрывала. Им оказался бизнесмен Арташес Арутюнов, который не любит публичности и не ведёт социальные сети. У пары двое детей — пятилетний сын Джордж и трёхлетняя дочь Даниэль.

Ранее Ольга Орлова также поделилась своими мыслями о возможном воссоединении с группой "Блестящие".

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T 4 ) и трийодтиронин (T 3 ).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.