Ольга Орлова раскрыла, почему не хотела бы возрождения популярного музыкального коллектива со своим участием

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась в своём личном блоге, что не видит смысла в воссоединении с группой "Блестящие".

Фото: Telegram-канал Ольги Орловой is licensed under public domain

Один из поклонников поинтересовался у артистки, не хочет ли она встретиться с участниками коллектива и провести концерт. Однако Ольга дала понять, что не видит в этом особого смысла.

Ольга Орлова прославилась благодаря участию в женской поп-группе "Блестящие". В 2017 году она стала ведущей популярного телепроекта "Дом-2". В октябре 2024 года исполнительница сообщила, что записала новую композицию.

Певица была близко знакома с одной из звёздных участниц группы "Блестящие" Жанной Фриске, которая скончалась от рака головного мозга в 2015 году. 14 июня сестра Жанны Фриске Наталья вместе с группой "Блестящие" выступила на премии МУЗ-ТВ, чтобы почтить память артистки.

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Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.



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