Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана

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Певец, поэт и композитор Вячеслав Малежик прокомментировал рекомендацию Олега Газманова певцу Шаману петь под настоящим именем.

Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

Вячеслав Малежик рассказал, что в его книге "Птица перелётная", одного из центральных персонажей зовут Дрон.

Композитор считает, что Ярослав Дронов сам может решить, под каким псевдонимом ему выступать, так как он взрослый человек.

"Посоветуйте Газманову, чтобы его сын взял какой-нибудь псевдоним, чтобы его не путали с отцом. Я против таких советов, это дело самого Шамана", — объяснил артист в беседе с Pravda.Ru.

Малежик не исключил, что у Газманова могут быть свои мотивы давать рекомендации молодому певцу.

"Я думаю, что Газманову, наверное, сложно пережить популярность Дронова, или Шамана, поэтому такие вещи происходят", — поделился своим мнением композитор.

Уточнения

Вячесла́в Ефи́мович Мале́жик (род. 17 февраля 1947, Москва) — советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России (2004), Народный артист России (2022).



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