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Рэпер Оксимирон* отменил гастрольный тур по Европе

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Оксимирон*, известный под своим настоящим именем Мирон Фёдоров (признан в РФ иноагентом), объявил об отмене всех концертов в Европе, которые были запланированы на 2025 год. В своём личном блоге он сообщил, что причиной этого решения стало ухудшение его здоровья.

Рэпер Оксимирон* отменил гастрольный тур по Европе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Оксимирон поделился, что планирует провести свои выступления в 2026 году. Все купленные билеты останутся действительными на новые даты, которые будут объявлены позже. Поклонники могут задать вопросы о билетах в местах их приобретения.

"Это было очень непростое решение, и я надеюсь на ваше понимание", — сказал рэпер.

Гастрольный тур DOLCEVITA должен был пройти с марта 2025 года по май. Певец планировал посетить такие города, как Брюссель, Барселона, Париж, Вена, Цюрих, Торонто, Майами, Нью-Йорк и другие.

Ранее стало известно, почему Бари Алибасов не приехал на похороны Владимира Лёвкина.

Уточнения

Oxxxymiron (Оксимиро́н; настоящее имя — Миро́н Я́нович Фёдоров; род. 31 января 1985, Ленинград, СССР) — российский рэп-исполнитель, поэт-песенник и гражданский активист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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