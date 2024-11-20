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Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана

1:10
Шоу-бизнес

Продюсер, композитор, художник Вадим Цыганов поддержал слова Олега Газманова, который посоветовал певцу Шаману петь под своим настоящим именем.

Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Фото: https://t.me/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman

Вадим Цыганов уверен, что совет Олега Газманова вторичен, так как певица Вика Цыганова ранее советовала Ярославу Дронову отказаться от псевдонима Шаман.

"Вика ему сказала: "У тебя самая лучшая фамилия в мире на
сегодняшний день для СВО, потому что мы занимаемся дронами и антидронами", — сказал артист в беседе с Pravda.Ru.

Цыганов считает, что привязка к шаману является антиправославной, антироссийской и антирусской.

"И одежда, если ты поешь русское, она не должна быть такой, как в Германии 30-х годов, с причёсками и всеми делами. И плюс вот эти все кожаные штанишки с высокими сапогами. Образ "Я русский" и плюс ещё Шаман — оно в голове сразу распадается", — выразил своё мнение продюсер.

Цыганова считает, что Ярославу Дронову поработать над образом. Не достаточно, на его взгляд, просто отрезать дреды.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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