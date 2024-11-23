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Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха

0:44
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин подарил поклонникам очередную порцию чёрного юмора. 

Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

В Сети появилось видео, на котором выпускник "Фабрики звёзд" ведёт за руку очередную возрастную пассию. Пожилая женщина в красном платье походит внешне на английскую королеву Елизавету. Её голову украшает корона.

Прохор подвёл красотку к кубкам и заявил, что выбирает подходящую урну для праха. 

Шаляпин не стесняется своей любви к дамам в возрасте. Он постоянно выпячивает тему своих отношений с женщинами преклонного возраста. 

Ранее Прохор Шаляпин показал женщину своей мечты и пожалел о том, что им не суждено встретиться в этой жизни.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6»

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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