Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха

Певец Прохор Шаляпин подарил поклонникам очередную порцию чёрного юмора.
В Сети появилось видео, на котором выпускник "Фабрики звёзд" ведёт за руку очередную возрастную пассию. Пожилая женщина в красном платье походит внешне на английскую королеву Елизавету. Её голову украшает корона.
Прохор подвёл красотку к кубкам и заявил, что выбирает подходящую урну для праха.
Шаляпин не стесняется своей любви к дамам в возрасте. Он постоянно выпячивает тему своих отношений с женщинами преклонного возраста.
Ранее Прохор Шаляпин показал женщину своей мечты и пожалел о том, что им не суждено встретиться в этой жизни.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6»
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Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.