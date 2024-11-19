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Певец Наджиев рассказал, как Пугачёва кинула Игоря Талькова

1:58
Шоу-бизнес

На фоне допросов знаменитостей по делу о гибели Игоря Талькова многие артисты делятся воспоминаниями о тех трагических событиях. Так, Игорь Наджиев, рассказал, что Азиза после убийства певца в 1991 году поделилась с ним своими переживаниями.

Певец Наджиев рассказал, как Пугачёва кинула Игоря Талькова
Фото: YouTube канал Музыка на советском телевидении by Скриншот видео YouTube канала Музыка на советском телевидении, PDM

"Одним выстрелом убрали двоих — и меня, и Талькова".

Наджиев, лично столкнувшийся с интригами Аллы Пугачёвой, намекнул, что растущая популярность Талькова раздражала примадонну.

"Я не говорю о том, что Пугачёва физически убрала Талькова. Но то, что он мешал Алле Борисовне, как сильный конкурент, это известный факт, — рассказал сайту aif.ru Наджиев.

Певец напомнил давнюю историю, о том как Алла Борисовна "кинула" Талькова, выступавшего в первом отделении на разогреве у "Театра песни Аллы Пугачёвой".

В 1989 году в Свердловске зрители долго держали певца на сцене и несколько раз просили его спеть на бис. Пугачёва из ревности к успеху артиста бросила его и уехала, даже не предупредив. Он от других людей узнал, что в его услугах больше не нуждаются и ему следует вернуться в Москву. А театр Пугачёвой продолжил гастроли без него.

В околомузыкальной тусовке долго обсуждали поступок примадонны, потому что это было непорядочно с её стороны. Никто не позволял себе подобных демаршей. А она сама однажды призналась Талькову:

"Не знала, что ты пользуешься такой популярностью… Конкуренты мне не нужны".

Наджиев рассказал, что Тальков уже тогда разглядел истинную сущность Пугачёвой и даже написал про неё пророческую песню "Звезда", в которой звучат слова:

"Ты светишь себе, себе — и только, холодный твой свет не греет нисколько, звезда".

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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