Русская невеста Джонни Деппа заявила, что она помолвлена

Русская возлюбленная Джонни Деппа подогрела слухи о скорой свадьбе со звездой Голливуда.
Модель Юлия Власова, которой приписываю роман с Джонни Деппом, рассказала, что скоро выйдет замуж.
У красотки спросили, делали ли ей когда-нибудь предложение руки и сердца.
"В этом году дважды. Я помолвлена", — написала актриса под снимком, отметив, что скоро планирует и обзавестись детьми.
Подписчики Власовой тут же решили, что скоро состоится свадьба Джонни Деппа с русской моделью.
Ранее русская возлюбленная Джонни Деппа рассказала, готов ли голливудский актёр посетить Россию.
Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.