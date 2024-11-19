Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 простых способов сохранить свеклу свежей до весны
Как сделать кухню не только красивой, но и удобной
Не все диетическое полезно! Какие продукты мешают вам худеть
Почему коты не любят улыбающихся людей
Что сделать на даче перед наступлением зимы?
Сборной Украины по футболу предложили переводчика на русский язык на конференции в Албании
Редкие серьги и древние фибулы аристократок обнаружили в Крыму
Зимние лайфхаки для стойкой укладки
Грецию парализовала 24-часовая забастовка против роста цен

Русская невеста Джонни Деппа заявила, что она помолвлена

0:41
Шоу-бизнес

Русская возлюбленная Джонни Деппа подогрела слухи о скорой свадьбе со звездой Голливуда.

Русская невеста Джонни Деппа заявила, что она помолвлена
Фото: https://t.me/starhitru by Телеграм-канал СтарХит is licensed under public doman

Модель Юлия Власова, которой приписываю роман с Джонни Деппом, рассказала, что скоро выйдет замуж.

У красотки спросили, делали ли ей когда-нибудь предложение руки и сердца.

"В этом году дважды. Я помолвлена", — написала актриса под снимком, отметив, что скоро планирует и обзавестись детьми. 

Подписчики Власовой тут же решили, что скоро состоится свадьба Джонни Деппа с русской моделью.

Ранее русская возлюбленная Джонни Деппа рассказала, готов ли голливудский актёр посетить Россию.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Авто
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Жена Владимира Лёвкина произнесла речь на похоронах мужа
Учёные из Петербурга предложили новый способ борьбы с пробками
Учёные из Петербурга предложили новый способ борьбы с пробками
Последние материалы
Почему коты не любят улыбающихся людей
Что сделать на даче перед наступлением зимы?
Сборной Украины по футболу предложили переводчика на русский язык на конференции в Албании
Редкие серьги и древние фибулы аристократок обнаружили в Крыму
Русская невеста Джонни Деппа заявила, что она помолвлена
Зимние лайфхаки для стойкой укладки
Грецию парализовала 24-часовая забастовка против роста цен
Потепление в Арктике вызвано неожиданным эффектом радиации
Авиакомпания восемь раз откладывала рейс, за что один из пассажиров подал на неё в суд
Вкусные и быстро готовящиеся яйца: все секреты жарки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.