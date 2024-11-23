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Композитор Григорий Гладков заявил, что нейросети пишут музыку не хуже людей

0:59
Шоу-бизнес

Бард и композитор, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков высказался о развитии искусственного интеллекта в сфере музыки.

Композитор Григорий Гладков заявил, что нейросети пишут музыку не хуже людей
Фото: https://vk.com/id55114403 by ВК-аккаунт Григория Гладкова is licensed under public doman

Григорий Гладков выступил с концертом в тульском молодежном центре "Родина". Мероприятие назвалось "Пластилиновая ворона приглашает друзей".

Автор многих музыкальных композиций для детей и взрослых рассказал, что принял участие в круглом столе, который назывался "Киномузыка. Проблемы и перспективы".

Ранее режиссёр Эмир Кустурица заявил, что в Европе ценят российскую культуру.

Музыкант выяснил, что в современной музыкальной индустрии наметились новые вызовы.

Один из них — искусственный интеллект, с помощью которого некоторые композиторы сегодня создают свои произведения. И их, к сожалению, зачастую не отличишь от "человеческих", — цитирует слова мэтра "Вечерняя Москва".

Уточнения

Григо́рий Васи́льевич Гладко́в (род. 18 июля 1953, Хабаровск, СССР) — советский и российский бард, композитор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2004), член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, член московского профкома драматургов. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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