Композитор Григорий Гладков заявил, что нейросети пишут музыку не хуже людей

Бард и композитор, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков высказался о развитии искусственного интеллекта в сфере музыки.
Григорий Гладков выступил с концертом в тульском молодежном центре "Родина". Мероприятие назвалось "Пластилиновая ворона приглашает друзей".
Автор многих музыкальных композиций для детей и взрослых рассказал, что принял участие в круглом столе, который назывался "Киномузыка. Проблемы и перспективы".
Ранее режиссёр Эмир Кустурица заявил, что в Европе ценят российскую культуру.
Музыкант выяснил, что в современной музыкальной индустрии наметились новые вызовы.
Один из них — искусственный интеллект, с помощью которого некоторые композиторы сегодня создают свои произведения. И их, к сожалению, зачастую не отличишь от "человеческих", — цитирует слова мэтра "Вечерняя Москва".
Григо́рий Васи́льевич Гладко́в (род. 18 июля 1953, Хабаровск, СССР) — советский и российский бард, композитор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2004), член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, член московского профкома драматургов.
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