Певица Люся Чеботина рассказала, что отец поднимал на неё руку

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнительница хита "Монако" Люся Чеботина вспомнила о своём неблагополучном детстве.

Фото: https://vk.com/lusia_chebotina_club by ВК-аккаунт Люси Чеботиной is licensed under public doman

Журналист Надежда Стрелец напомнила Люси Чеботиной о том времени, когда отец поднимал на неё и её маму руку и ограничивался минимальной финансовой помощью.

Чеботина подтвердила, что так оно всё и происходило в её семье. Она отметила, что когда её сверстницы ходили гулять, она просто шла раздавать листовки, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Певица отметила, что не держит зла на отца, понимая, что его судьба сложилась непросто. При этом она уверена, что те обстоятельства её закалили и помогли ей чего-то добиться в жизни.

"Человек, который оказывал мне любовь, как папа, — это мой дедушка. К сожалению, когда мне было 9 лет, его не стало", — рассказала звезда.

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Уточнения

Лю́ся Чебо́тина (полное имя — Людми́ла Андре́евна Чебо́тина; род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен и актриса.



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