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Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста

1:05
Шоу-бизнес

Олег Газманов привёл аргументы в пользу присвоения Ярославу Дронову (настоящее имя певца Шамана) звания заслуженного артиста России.

Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Фото: https://www.instagram.com/oleggazmanov by Инстаграм Олега Газманова, PDM

Олег Газманов опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании певца Шамана и Григория Лепса.

Народный артист России уверен, что певец Шаман заслужил полученное в Кремле звание заслуженного артиста России.

"Он сделал так, что петь со сцены "Я русский" стало гордостью! Песню "Встанем" люди слушают стоя. Людей не заставишь слушать то, что не нравится, и тем более вставать", — написал под фото маститый певец.

Газманов уверен, что Шаман поёт песни с "национальным кодом". Артист объяснил, что Ярославу непросто из-за внезапно обрушавшейся на него популярности.

Исполнитель хита "Офицеры" пожелал молодому артисту не сломаться и двигаться вперёд.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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