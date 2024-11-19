Наталья Подольская назвала маму Преснякова лучшей свекровью

Певица Наталья Подольская осыпала комплиментами свою "солнечную" свекровь, маму Владимира Преснякова.
Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с Еленой Пресняковой, солисткой ансамбля "Самоцветы" и супругой Владимира Преснякова-старшего.
"Сегодня день рождения у самой солнечной и жизнерадостной женщины, которую я знаю — у нашей мамы Лены", — написала Наталья под кадрами.
Подольская отметила, что восхищается Еленой Петровной и учится у неё навыкам идеальной свекрови.
Она пожелала матери своего мужа, которой исполнилось 78 лет, здоровья и заботы о себе. Она призвала женщину продолжать радовать публику песнями.
"Лену любят все", — отметила Наталья.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв, Белорусская ССР) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».
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