Наталья Подольская назвала маму Преснякова лучшей свекровью

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская осыпала комплиментами свою "солнечную" свекровь, маму Владимира Преснякова.

Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by ВК-аккаунт Елены Пресняковой is licensed under public doman

Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с Еленой Пресняковой, солисткой ансамбля "Самоцветы" и супругой Владимира Преснякова-старшего.

"Сегодня день рождения у самой солнечной и жизнерадостной женщины, которую я знаю — у нашей мамы Лены", — написала Наталья под кадрами.

Подольская отметила, что восхищается Еленой Петровной и учится у неё навыкам идеальной свекрови.

Она пожелала матери своего мужа, которой исполнилось 78 лет, здоровья и заботы о себе. Она призвала женщину продолжать радовать публику песнями.

"Лену любят все", — отметила Наталья.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв, Белорусская ССР) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.