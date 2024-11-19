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Наталья Подольская назвала маму Преснякова лучшей свекровью

0:56
Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская осыпала комплиментами свою "солнечную" свекровь, маму Владимира Преснякова.

Наталья Подольская назвала маму Преснякова лучшей свекровью
Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by ВК-аккаунт Елены Пресняковой is licensed under public doman

Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с Еленой Пресняковой, солисткой ансамбля "Самоцветы" и супругой Владимира Преснякова-старшего.

"Сегодня день рождения у самой солнечной и жизнерадостной женщины, которую я знаю — у нашей мамы Лены", — написала Наталья под кадрами.

Подольская отметила, что восхищается Еленой Петровной и учится у неё навыкам идеальной свекрови.

Она пожелала матери своего мужа, которой исполнилось 78 лет, здоровья и заботы о себе. Она призвала женщину продолжать радовать публику песнями.

"Лену любят все", — отметила Наталья.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв, Белорусская ССР) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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