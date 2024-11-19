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Охлобыстин рассказал об отношениях Владимира Лёвкина с женой

0:54
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин поведал, что знаком с женой Владимира Лёвкина дольше, чем с самим экс-солистом группы "На-На".

Охлобыстин рассказал об отношениях Владимира Лёвкина с женой
Фото: https://vk.com/vladimirlyovkin by ВК-аккаунт Владимира Лёвкина is licensed under public doman

Иван Охлобыстин рассказал, что на рассвете помолился о покойных, в том числе и Владимире Лёвкине, который умер в возрасте 57 лет после многолетней борьбы с раком лимфатической системы.

"Его очаровательную супругу Марину я знаю на пять лет больше. Ещё на "Интернах" познакомились", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин вспомнил, что был гостем на свадьбе супругов. Он отметил особо трогательные отношения между мужем и женой.

"Марина утопила в любви, больного на тот момент мужа. И он ушёл бы гораздо раньше без неё", — выразил своё мнение звезда сериала "Интерны".

Ранее жена Владимира Лёвкина произнесла речь на похоронах мужа.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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