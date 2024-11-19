Айзе-Лилуне Ай сообщили о проблемах со здоровьем

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В своём личном блоге блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала, что прилетела в Москву для прохождения медицинского осмотра. Однако её ожидал неприятный сюрприз от столичного офтальмолога.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Оказалось, что у бизнесвумен начинает ухудшаться зрение, что является следствием естественного процесса старения.

"Моё зрение стало хуже, я уже с трудом различаю предметы вблизи, но ещё не достигла критического уровня. Старение только начинается", — объяснила она.

Кроме того, Айза посетила стоматолога, так как в вопросах здоровья доверяет московским специалистам больше, чем индонезийским, хотя обычно живёт на Бали.

Также она сообщила, что её пригласили на несколько интервью, но на одном из них она будет с отёкшей щекой после посещения стоматолога.

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Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



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