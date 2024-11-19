Владимир Пресняков показал свою моложавую маму в день её рождения

Певец Владимир Пресняков трогательно поздравил с днём рождения свою маму Елену Преснякову.
Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с мамой, Еленой Петровной. Женщине исполнилось 78 лет, хотя подписчики Преснякова отмечают необыкновенную моложавость женщины.
"Моя любимая мама, как здорово, что Бог мне дал именно тебя", — написал по фото певец.
Владимир пожелал родительнице здоровья и счастья и отметил её доброту и весёлый нрав.
Поклонники Преснякова-младшего присоединились к поздравлениям.
"Мама не меняется! Всё такая же милая";
"С этой хрупкой женщины началась музыкальная династия Пресняковых. Здоровья и многих лет жизни этой красивой, яркой и необыкновенно талантливой маме", — писали фолловеры под постом артиста.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Еле́на Петро́вна Пресняко́ва (урождённая Кобзева) (род. 19 ноября 1946, Свердловск) — советская и российская певица, вокалистка ВИА «Самоцветы», Заслуженная артистка России (2002).
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